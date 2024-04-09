Уровень воды в Тоболе в Курганской области вырос на 21 см за два часа

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское Курганской области резко вырос на 21 сантиметр за 2 часа, до 933 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы правительства региона.

В районе села Прорывное прирост уровня воды составил 20 сантиметров за такое же время, в районе Озерного – 19 сантиметров. В населенных пунктах проводится превентивная эвакуация.

"Жителей просят покинуть дома, не дожидаясь прихода воды, так как ночью это особенно опасно", – говорится в сообщении правительства области.

Ранее власти Курганской области уже объявляли принудительную эвакуацию в зоне подтопления Звериноголовского округа региона.

До этого губернатор области Вадим Шумков сообщил о введении режима ЧС регионального уровня в Курганской области в связи с паводком. По данным Росгидромета, уровень воды в Тоболе составит 11 метров и выше.

По данным губернатора, приход большой воды в Курган ожидается 11–14 апреля. В регионе сохраняется угроза подтопления.