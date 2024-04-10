10 апреля, 10:29Происшествия
Вода в Тоболе в курганском селе Звериноголовском за 4 часа прибыла на 19 см
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовском Курганской области за четыре часа увеличился на 19 сантиметров, составив 952 сантиметра, сообщает ТАСС.
До опасной отметки, которая составляет 1 060 сантиметров, осталось всего 127 сантиметров.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол возле Кургана за сутки поднялся на 23 сантиметра, достигнув 357 сантиметров.
Власти региона объявили принудительную эвакуацию в зоне подтопления Звериноголовского округа региона, а губернатор области Вадим Шумков 8 апреля ввел режим ЧС регионального уровня в Курганской области на фоне паводков.
Людей начали эвакуировать из четырех районов Кургана