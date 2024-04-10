Более 180 домов и свыше 280 приусадебных участков подтопило в Курганской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 180 жилых домов и свыше 280 приусадебных участков подтопило в Курганской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В Курганской области происходит повышение уровней воды в реках Уй и Тобол. В настоящий момент в зоне подтопления находятся 12 населенных пунктов, 181 жилой дом и 281 приусадебный участок", – уточнили в ведомстве.

Как заявило МЧС, в регионе продолжается эвакуация граждан. Спасатели уже помогли 4 354 людям, в том числе 685 детям. В области также установили 21 пункт временного размещения вместимостью свыше 2 тысяч человек. В настоящее время в ПВР находятся 555 жителей, включая 107 детей.

В борьбе с паводком участвуют более 1 800 специалистов и 600 единиц техники.

Утром 10 апреля уровень воды в реке Тобол возле Кургана увеличился на 19 сантиметров, достигнув 952 сантиметров. До опасной отметки, которая составляет 1 060 сантиметров, осталось всего 127 сантиметров.

В связи с ситуацией в регионе администрация Кургана призвала жителей микрорайона Смолино, жилого сектора за Кировским мостом, СНТ по правой и левой сторонам шоссе имени Тюнина эвакуироваться. Горожанам необходимо взять с собой документы и лекарства.

