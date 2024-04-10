Власти Кургана призвали часть жителей эвакуироваться из-за угрозы подтопления

Фото: телеграм-канал "Город Курган"

Жителей микрорайона Смолино, жилого сектора за Кировским мостом, СНТ по правой и левой сторонам шоссе имени Тюнина в Кургане призвали эвакуироваться из-за возможной угрозы подтопления. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города.

"Ваша территория подвержена угрозе подтопления", – говорится в сообщении.

Власти добавили, что горожанам необходимо взять с собой документы и лекарства. Они также уточнили, что пункты временного размещения для жителей, эвакуированных с указанных территорий, располагаются на базе гимназии № 31 на улице Пичугина, доме 36 и на базе гимназии № 32 на улице Карла Маркса, доме 52.

Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что при худшем развитии ситуации с паводком в Курганской области могут быть эвакуированы до 280 тысяч человек. По его словам, количество эвакуированных зависит от уровня подъема реки Тобол. Так, если вода увеличится на 9 метров, то вывезти из региона придется около 17 800 человек. При подъеме реки на 11 метров эвакуируют 28 тысяч человек, а на 14 метров – 280 тысяч человек.

До этого сообщалось, что утром 10 апреля уровень воды в реке Тобол возле Кургана увеличился на 19 сантиметров, достигнув 952 сантиметров. Отмечается, что до опасной отметки, которая составляет 1 060 сантиметров, осталось всего 127 сантиметров.