Уровень воды в курганском селе Звериноголовском превысил 10 метров

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области превысил 10 метров. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на встрече с местными жителями, сотрудниками администрации, МЧС и полиции. Выступление опубликовано в его телеграм-канале.

Глава региона отметил, что уровень воды в Кургане пока ниже четырех метров, перепад составляет почти 7 метров. Он подчеркнул, что в настоящее время воды много, при этом она наступает и заполняет пойму. Шумков заметил, что уровень воды в реке Тобол может составить 9–11 метров и больше.

Из-за наводнения свыше 180 жилых домов и более 280 приусадебных участков оказались затоплены в Курганской области. По данным МЧС РФ, в регионе продолжается эвакуация местных жителей. Введен режим ЧС регионального уровня.

Как рассказали местные власти, из-за паводков уже эвакуировали 6,2 тысячи человек. Из них 818 человек, в том числе 222 ребенка, находятся в 17 пунктах временного размещения. Остальные устроились у родственников.

Утром 10 апреля уровень воды в реке Тобол возле Кургана увеличился на 19 сантиметров, достигнув 952 сантиметров. До опасной отметки – 1 060 сантиметров – тогда оставалось 127 сантиметров.