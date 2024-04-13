В Курганской области 11 домов и 20 участков освободились от воды

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

За прошедшие сутки 11 жилых домов и 20 приусадебных участков освободились от воды в двух муниципальных округах Курганской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

По последним данным ведомства, подтопленными все еще остаются 269 домов, 409 участков, один низководный мост и семь участков дорог в 12 населенных пунктах области.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол на территории города Курган увеличился на 7 сантиметров за 12 часов, достигнув отметки в 416 сантиметров.

В Курганской области введен режим ЧС регионального характера на фоне ситуации с паводками. Все школы Кургана с 9 апреля переведены на дистанционный формат обучения.

Более 7 тысяч жителей региона превентивно эвакуировали из-за паводка. 885 человек, включая 231 ребенка, располагаются в пунктах временного размещения.