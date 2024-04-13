13 апреля, 06:51Происшествия
Уровень воды в реке Тобол в Кургане увеличился на 7 см за 12 часов
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана увеличился на 7 сантиметров за 12 часов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Таким образом, уровень Тобола в Кургане достиг отметки в 416 сантиметров.
Ранее сообщалось, что в зоне подтопления в населенных пунктах Курганской области остаются более 500 жилых домов и приусадебных участков.
Свыше 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали в Курганской области из-за паводка, 885 жителей региона, включая 231 ребенка, располагаются в пунктах временного размещения.
В связи с паводком в Курганской области ввели режим ЧС регионального характера. Все школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционный формат обучения.
Людей начали эвакуировать из четырех районов Кургана