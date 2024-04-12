12 апреля, 21:59Происшествия
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1 162 см
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга возрос до 1 162 сантиметров. Об этом следует из телеграм-канала регионального правительства.
"Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга", – уточняется в сообщении.
Данные были приведены по состоянию на 22:00 по местному времени (20:00 по московскому), отметило правительство.
В сообщении подчеркивается, что на территории 21 муниципального образования в 76 населенных пунктах и 39 СНТ подтопленными оказались 11 993 жилых дома и 16 543 приусадебных участка.
Всего из региона эвакуировали 13 251 человека, в том числе 3 567 детей и 192 человека с ограниченными возможностями здоровья. В пунктах временного размещения находятся 1 239 человек, включая 234 ребенка.
Ранее власти Оренбурга решили снизить давление в сети водоснабжения в южной части города. Такие меры приняли из-за подтопления энергооборудования водозабора "Газпромэнерго".
Вечером 12 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что подачу газа восстановили в более чем 6 тысячах домов Орска после паводка, а электричество – в 180 домах. При этом он уточнил, что в городе также удалось восстановить четыре скважины для подачи воды.
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