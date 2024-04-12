Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1 162 см

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга возрос до 1 162 сантиметров. Об этом следует из телеграм-канала регионального правительства.

"Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга", – уточняется в сообщении.

Данные были приведены по состоянию на 22:00 по местному времени (20:00 по московскому), отметило правительство.

В сообщении подчеркивается, что на территории 21 муниципального образования в 76 населенных пунктах и 39 СНТ подтопленными оказались 11 993 жилых дома и 16 543 приусадебных участка.

Всего из региона эвакуировали 13 251 человека, в том числе 3 567 детей и 192 человека с ограниченными возможностями здоровья. В пунктах временного размещения находятся 1 239 человек, включая 234 ребенка.

Ранее власти Оренбурга решили снизить давление в сети водоснабжения в южной части города. Такие меры приняли из-за подтопления энергооборудования водозабора "Газпромэнерго".

Вечером 12 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что подачу газа восстановили в более чем 6 тысячах домов Орска после паводка, а электричество – в 180 домах. При этом он уточнил, что в городе также удалось восстановить четыре скважины для подачи воды.

