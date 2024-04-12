Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил исторический максимум

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Уровень воды в реке Урал около Оренбурга превысил исторический рекорд на два метра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

По информации ведомства, на настоящее время в областном центре подтоплены СНТ и районы, которые находятся вдоль реки Урал.

Между тем губернатор региона Денис Паслер сообщил, что выплаты на покупку нового жилья жителям региона, чьи дома были разрушены, будут произведены в полном объеме.

Первый прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошел 5 апреля. Спустя пару дней появилась информация и о втором прорыве. Вновь прорвало дамбу в Орске уже возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи с сильным паводком на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.

