Спецборт МЧС доставил 20 водоналивных дамб в Курганскую область

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт МЧС РФ доставил 20 водоналивных дамб из Приамурья в Курганскую область для защиты здешних населенных пунктов от паводка. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В МЧС объяснили, что водоналивная дамба представляет собой рукав, который наполняется водой и создает преграду паводку, не давая воде перелиться через нее.

"Из одного комплекта можно оперативно оборудовать защитное сооружение протяженностью около 100 метров. Водоналивные дамбы успешно применялись во время паводков в Приамурье", – напомнили в ведомстве.

Из-за наводнения свыше 180 жилых домов и более 280 приусадебных участков оказались затоплены в Курганской области. По данным МЧС РФ, в регионе продолжается эвакуация местных жителей. Введен режим ЧС регионального уровня.

По данным местных властей, из-за паводков уже эвакуировали 6,2 тысячи человек. Из них 818 человек, в том числе 222 ребенка, находятся в 17 пунктах временного размещения. Остальные устроились у родственников.