Губернатор Курганской области сообщил об угрозе затопления центра города

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Резкий подъем воды в реке Тобол в Кургане произойдет в ближайшие несколько дней. Правый берег и центр города может затопить, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Вадим Шумков.

"Сверхнормативные сбросы воды пока не прекращаются, и, если они не будут прекращены, вся эта постоянно пополняемая масса придет сюда. Правобережная часть с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена", – подчеркнул он.

По словам главы региона, длина волны, идущей на Курган из-за сброса воды в Казахстане, составляет 30–50 сантиметров.

"Вся масса воды пошла сюда, <…> сейчас уже меньше, но еще достаточно много", – отметил Шумков.

Как он указал, подъем воды будет идти несколько дней, городу грозит непростая ситуация. По данным Росгидромета, уровень воды в реке Тобол может составить от 9 до 11 метров.

На фоне этого Шумков посоветовал жителям региона эвакуироваться. Он призвал брать с собой важные документы и ценные вещи.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки 11 жилых домов и 20 приусадебных участков освободились от воды в двух муниципальных округах Курганской области. Подтопленными все еще остаются 269 домов, 409 участков, один низководный мост и семь участков дорог.

В Курганской области введен режим ЧС регионального характера на фоне ситуации с паводками. Все школы Кургана с 9 апреля переведены на дистанционный формат обучения.

