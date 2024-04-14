Уровень Урала у Оренбурга снизился впервые с начала паводка

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уровень воды в реке Урал около Оренбурга снизился впервые с начала паводка в регионе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу пресс-службы ГУ МЧС РФ по Оренбургской области Александра Ситникова.

По его словам, уровень Урала по состоянию на 06:00 по московскому времени составил 1 185 сантиметров, снизившись на 2 сантиметра.

Ранее в администрации Оренбургского района сообщали о том, что уровень воды в Урале у Оренбурга не увеличивался на протяжении 10 часов.

По информации первого замглавы администрации города Алексея Кудинова, за сутки в Оренбурге еще около тысячи домов и двух тысяч приусадебных участков оказались подтоплены из-за паводка.