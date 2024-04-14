В Оренбурге подтопило еще около тысячи домов и двух тысяч участков за сутки

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За прошедшие сутки в Оренбурге еще около тысячи домов и двух тысяч приусадебных участков оказались подтоплены из-за паводка. Об этом сообщил первый замглавы администрации города Алексей Кудинов.

"Мы констатируем подтопление новых территорий. В общей сложности за сутки было подтоплено еще 1 тысяча домовладений и практически 2 тысячи участков", – приводит ТАСС слова Кудинова.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал возле Оренбурга не увеличивался в течение 10 часов. Так, по состоянию на 04:00 по московскому времени уровень Урала все еще составлял 1 187 сантиметров.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.