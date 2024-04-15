Уровень Урала около Оренбурга снизился до 1 171 см

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки снизился на 14 сантиметров. К утру 15 апреля уровень составил 1 171 сантиметр. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

В городской администрации добавили, что уровень воды в реке Сакмара также снизился за прошедшие сутки на 2 сантиметра – до 736 сантиметров.

Уровень воды в реке Урал около Оренбурга начал снижаться впервые с начала паводка утром 14 апреля – вскоре после того, как данный показатель составил 1 187 сантиметров.

Согласно данным оперативных служб, по состоянию на утро 14 апреля в 35 регионах России были подтоплены 14 029 жилых домов и 25 112 приусадебных участков. За сутки в воде оказались 2 889 домов и 5 143 приусадебных участка.