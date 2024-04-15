В Бурятии 11 домов подтопило в результате паводка

Фото: телеграм-канал "Алексей Цыденов"

В Иволгинском районе Бурятии 11 жилых домов оказались подтопленными в результате паводка. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

В результате произошедшего эвакуировали 22 человека, из них шесть детей. Два человека находятся в пункте временного размещения. На месте работают спасательные и аварийные службы.

По словам Цыденова, причиной паводка в регионе стал затор льда на реке Селенге.

"Сегодня по плану взрыв затора силами саперов Восточного-военного округа и МЧС", – добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 14 апреля в 35 регионах России подтоплены 14 029 жилых домов и 25 112 приусадебных участков. За сутки в воде оказались 2 889 домов и 5 143 приусадебных участка.

Тем не менее, как отметили в оперативных службах, вода в некоторых российских регионах отступает. Так, за 24 часа от воды освободились 1 567 домов и 2 038 приусадебных участков.