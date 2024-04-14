Уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1 178 см

Фото: телеграм-канал "Оренбург. Официально."

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1 178 сантиметров, у Орска он составляет 650 сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Дениса Паслера.

По его словам, от воды освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков.

"Динамика падения достаточно устойчивая", – подчеркнул глава области.

Как отметил Паслер, в понедельник, 15 апреля, начнется работа по уборке и обеззараживанию Орска.

Утром 14 апреля сообщалось, что в 35 регионах подтоплены 14 029 жилых домов и 25 112 приусадебных участков. За сутки в воде оказались 2 889 домов и 5 143 приусадебных участка. Однако вода в некоторых российских регионах отступает.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.