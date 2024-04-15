Уровень воды в Тоболе около Кургана поднялся на 11 см за два часа

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Уровень воды в реке Тобол в Кургане увеличился на 11 сантиметров за два часа, составив 596 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале областной администрации.

Уточняется, что еще больший прирост воды наблюдается в нескольких населенных пунктах и округах региона.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о заметном усилении течения в Тоболе. Он напомнил, что при уровне воды в 6 метров начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.

Глава региона предупредил местных жителей о возможных вынужденных отключениях электроэнергии и газа, чтобы избежать несчастных случаев и аварий, а также призвал граждан к заблаговременной эвакуации.