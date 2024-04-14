Губернатор Курганской области Шумков: Течение заметно усиливается на реке Тобол

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Течение в реке Тобол около Кургана заметно усиливается, вода пошла на город. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

По информации, представленной на сайте мэрии Кургана, уровень воды в Тоболе увеличился к утру 14 апреля до 491 сантиметра.

Шумков отметил, что при уровне воды в 6 метров начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По его словам, на данный момент уровень воды будет только расти за счет перелива массы головы паводка.

Глава области предупредил местных жителей о возможных вынужденных отключениях электроэнергии и газа, чтобы избежать несчастных случаев и аварий.

"Покидайте все подтапливаемые места. Уходите из своих домов, расположенных в подтапливаемых местах", – обратился к горожанам Шумков.

По его словам, во всех районах подтопления работают оповещение и эвакуационно-спасательные группы. Губернатор призвал жителей собирать ценные вещи, документы и немедленно уезжать в безопасное место, иначе можно не успеть из-за перелива дорог.

В Кургане также подготовлено несколько приютов для домашних животных, создано несколько парковок для автомобилей и развернуто несколько десятков пунктов временного размещения. Адреса можно узнать в администрации города.

"Земляки, не нужно выжидать, нужно уходить немедленно!" – указал Вадим Шумков.

Ранее Шумков сообщал о резком подъеме воды в реке Тобол в Кургане, который ожидается в ближайшие несколько дней. В результате него правый берег и центр города может затопить.

По словам главы региона, длина волны, идущей на Курган из-за сброса воды в Казахстане, составляет 30–50 сантиметров. По данным Росгидромета, уровень воды в реке Тобол может составить от 9 до 11 метров.