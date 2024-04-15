15 апреля, 05:13Происшествия
Уровень воды в Тоболе у Кургана достиг 619 см
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Уровень воды в Тоболе около города Кургана продолжает расти. За последние 4 часа он увеличился на 23 сантиметра, достигнув 619 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Курганской области.
Также увеличение уровня Тобола от 25 до 40 сантиметров наблюдается в районе населенных пунктов Темляково, Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная и Бараба.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков уже сообщал ранее об усилении течения в реке Тобол. Он отмечал, что при уровне воды в 6 метров создастся угроза подтопления правобережной части Тобола и низкой части левого берега.
В связи с этим глава региона призывал местных жителей эвакуироваться из подтапливаемых мест. Шумков также предупреждал о возможных вынужденных отключениях электроэнергии и газа в домах.
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