Уровень воды в Тоболе у Кургана достиг 619 см

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уровень воды в Тоболе около города Кургана продолжает расти. За последние 4 часа он увеличился на 23 сантиметра, достигнув 619 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Курганской области.

Также увеличение уровня Тобола от 25 до 40 сантиметров наблюдается в районе населенных пунктов Темляково, Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная и Бараба.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков уже сообщал ранее об усилении течения в реке Тобол. Он отмечал, что при уровне воды в 6 метров создастся угроза подтопления правобережной части Тобола и низкой части левого берега.

В связи с этим глава региона призывал местных жителей эвакуироваться из подтапливаемых мест. Шумков также предупреждал о возможных вынужденных отключениях электроэнергии и газа в домах.