Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 748 сантиметров

Фото: телеграм-канал "Город Курган"

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос в период с 08:00 (06:00 по московскому времени) до 12:00 (10:00) 16 апреля на шесть сантиметров, достигнув отметки 748 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

При этом, по информации властей, еще в 08:00 (06:00 по московскому времени) 15 апреля уровень воды составлял 631 сантиметр. Уральский гидрометцентр между тем ожидает подъем воды в реке до 18 апреля.

На данный момент уровень воды уже превысил отметку неблагоприятного явления (700 сантиметров) и может достигнуть опасных показателей в 850 сантиметров.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область. Министр намерен проконтролировать исполнение распоряжений по устранению последствий весеннего половодья.

15 апреля подтопления начали наблюдаться в правобережной части Кургана, где находится большое количество садовых товариществ (СНТ).

