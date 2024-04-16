16 апреля, 07:44Происшествия
Более 300 жилых домов подтопило в Курганской области
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Свыше 300 жилых домов подтопило в Курганской области в результате весеннего паводка. Региональный главк МЧС рассказывает о последствиях в своем телеграм-канале.
"Остаются подтопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. Продолжаются превентивные работы, направленные на минимизацию последствий прохождения паводка", – отмечается в публикации.
Жители подтопленных районов получают помощь спасателей.
Ранее стало известно о прибытии главы МЧС России Александра Куренкова в Курганскую область. Министр намерен проконтролировать исполнение распоряжений по устранению последствий весеннего половодья.
15 апреля подтопления начали фиксироваться в правобережной части Кургана, где находится большое количество садовых товариществ (СНТ). В ночь на 16 апреля уровень воды в реке Тобол поднялся на 14 сантиметров и достиг 737 сантиметров.
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