Более 300 жилых домов подтопило в Курганской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Свыше 300 жилых домов подтопило в Курганской области в результате весеннего паводка. Региональный главк МЧС рассказывает о последствиях в своем телеграм-канале.

"Остаются подтопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. Продолжаются превентивные работы, направленные на минимизацию последствий прохождения паводка", – отмечается в публикации.

Жители подтопленных районов получают помощь спасателей.

Ранее стало известно о прибытии главы МЧС России Александра Куренкова в Курганскую область. Министр намерен проконтролировать исполнение распоряжений по устранению последствий весеннего половодья.

15 апреля подтопления начали фиксироваться в правобережной части Кургана, где находится большое количество садовых товариществ (СНТ). В ночь на 16 апреля уровень воды в реке Тобол поднялся на 14 сантиметров и достиг 737 сантиметров.

