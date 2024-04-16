16 апреля, 05:50Происшествия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за ночь поднялся на 14 см
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за ночь на 16 апреля на 14 сантиметров и достиг 737 сантиметров. Об этом сообщается на онлайн-карте паводка на геопортале.
"Пункт гидропоста город Курган. Река Тобол. Уровень воды – 737 сантиметров", – указано на карте.
Данные об уровне воды в реке актуальны на 06:00 по местному времени (на 04:00 по московскому).
Утром в воскресенье, 14 апреля, уровень воды составлял 491 сантиметр, утром в понедельник, 15 апреля, – 631 сантиметр. К вечеру понедельника он достиг 723 сантиметров.
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область, где будет лично проверять исполнение распоряжений по устранению последствий чрезвычайной ситуации с паводком.
Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС регионального уровня.
Уровень воды в Урале у Оренбурга составляет менее 12 метров