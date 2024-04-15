ЦУР Томской области: Коммунальный мост в Томске находится вне опасности

Фото: телеграм-канал "ЦУР Томской области"

Подмытый из-за паводка на реке Томи Коммунальный мост в городе Томске находится вне опасности. Об этом сообщается в телеграм-канале центра управления регионом (ЦУР) Томской области.



"Запас ограждающей дамбы в районе Эушты и Нижнего Склада пока позволяет чувствовать себя спокойно. Коммунальный мост вне опасности", – уточнили там.

Ранее в местных СМИ указывалось, что из-за разлившейся реки был разрушен участок дороги к озеру Сенная Курья, из-за чего начало размывать земляной вал укреплений автомобильного моста. В ЦУР заявили, что перелив через дорогу находится на контроле властей.



"Частично сейчас подтоплены четыре населенных пункта Томского района: Томск, Вершинино, Батурино и Черная Речка", – заявили там.



Основными причинами масштабного половодья в РФ являются переувлажнение почвы, ее промерзание, снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки, заявляли ранее в МЧС РФ.

По последним данным, число подтопленных домов из-за паводка в России выросло до 15,6 тысячи, еще 28 участков пострадали. Только за последние сутки в 193 населенных пунктах 33 субъектов страны подтопило свыше 3 тысяч жилых домов и свыше 4 тысяч приусадебных участков.

