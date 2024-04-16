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16 апреля, 10:18

Происшествия

Более 14 тыс домов остаются подтопленными в Оренбуржье

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

Свыше 14 тысяч жилых домов остаются подтопленными в Оренбургской области. Правительство региона рассказало о последствиях весеннего половодья в своем официальном телеграм-канале.

"По состоянию на 09:00 16 апреля на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 39 СНТ оказалось подтоплено 14 409 жилых домов, 22 940 приусадебных участков", – уточняется в публикации.

По данным правительства, за минувшие сутки освободились 1 006 домов и 1 127 участков в 7 населенных пунктах и одном СНТ в 8 муниципалитетах.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. Затем случились еще два аналогичных инцидента.

Правительственная комиссия решила объявить в Оренбургской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня из-за паводка.

15 апреля уровень реки Урал у села Илек в Оренбургской области поднялся до 905 сантиметров. Такой показатель превышает опасное значение на 15 сантиметров.

Песков: ситуация с паводками требует напряженной работы местных властей

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионы
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