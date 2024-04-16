ТАСС: число подтопленных паводком жилых домов в РФ сократилось до 15 тысяч

Фото: телеграм-канал "Пул № 56"

Число затопленных в результате паводка домов в российских регионах уменьшилось до 15 тысяч. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

Самое большое количество подтопленных домов зафиксировано в Оренбургской области – 14 409. Именно там на данный момент складывается наиболее напряженная ситуация, уточнил собеседник агентства. При этом в Курганской области затопило примерно 305 жилых объектов, а в Самарской области – 181.

Также в зоне подтопления в 197 населенных пунктах и 65 садовых товариществах находятся 27 688 приусадебных участков, 102 низководных моста и 79 автомобильных дорог.

Ранее стало известно, что всего с начала весеннего паводка в Оренбургской области было подтоплено 18 490 жилых домов и 36 694 приусадебных участка. Людей при этом продолжают эвакуировать из наиболее опасных районов.

5 апреля в Орске Оренбургской области впервые прорвало дамбу. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

На территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.

