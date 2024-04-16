Власти призвали жителей тюменского Ишима эвакуироваться из-за подъема воды

Фото: телеграм-канал "Александр Моор"

Жителей Ишима в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"На реке Ишим идет критический подъем воды", – указано в сообщении.

Отмечается, что жителям Ишима в 6 часов утра по местному времени (в 04:00 по московскому), были разосланы СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. В городе развернули пункты временного размещения и организовали дворовые обходы.

Уровень воды в реке достиг критериев опасного явления и составил 808 сантиметров.

Ранее первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев сообщил, что федеральную трассу Тюмень – Омск на реке Ишим в связи с паводком укрепят водоналивными дамбами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что пик паводка в Курганской и Тюменской областях ожидается в середине текущей недели.

