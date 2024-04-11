Вдоль трассы Тюмень – Омск ведутся работы по укреплению дамбы из-за паводка

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Федеральную трассу Тюмень – Омск на реке Ишим в связи с паводком укрепят водоналивными дамбами, которые уже доставили МЧС РФ в регион. Об этом сообщает первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, ведомство доставило порядка четырех километров водоналивных дамб. Теперь их установят у трассы Р-402 в десяти километрах от села Абатского, через которое проходит река Ишим.

По прогнозу Росгидромета, уровень реки Ишим и Тобол к 14–15 апреля может достичь критических отметок, а к 23–25 апреля и вовсе превысить исторический рекорд.

Как утверждает Закутаев, по всем рекам на данный момент осуществляется мониторинг. Пока он указал на то, что ситуация в регионе является стабильной, но власти уже готовятся к наихудшему сценарию и проводят превентивные мероприятия для предотвращения негативных последствий. При этом первый заместитель начальника ГУ МЧС добавил, что пункты временного размещения уже готовы к приему эвакуированных из зон подтопления.

5 апреля в Орске произошел первый прорыв дамбы. Позднее стало известно и о втором прорыве. Третий прорыв случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В МЧС РФ сообщили, что основными причинами масштабного половодья в РФ являются природные факторы: переувлажнение почвы, ее промерзание, снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

Режим ЧС из-за паводка объявили и в Курганской области. В Звериноголовском округе региона ввели принудительную эвакуацию.

