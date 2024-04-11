Четырнадцать человек попали в больницы из-за паводка в Оренбуржье

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Четырнадцать человек, включая четырех детей, находятся в больницах из-за последствий паводка в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

"За медицинской помощью в связи с последствиями паводка обратились 259 человек. На стационарном лечении находятся 14 из них, в том числе 4 детей", – уточнил он.

По словам Кузнецова, остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер на совещании по устранению последствий паводков сообщил Владимиру Путину, что ситуация в регионе достигла пика, однако самая сложная обстановка зафиксирована в Оренбурге. В затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась.

По его словам, за последние сутки уровень воды уменьшился на 14 сантиметров. В свою очередь, президент РФ предупредил, что ситуация с паводками в российских регионах меняется ежечасно.

Между тем "Роскосмос" показал фотографию последствий паводка в Оренбургской области, которую сделал командир отряда космонавтов Олег Кононенко на борту Международной космической станции.

