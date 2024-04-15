Уровень реки Урал у села Илек в Оренбуржье поднялся до 905 см

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

Уровень реки Урал у села Илек в Оренбургской области поднялся до 905 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

Там уточнили, что данный показатель превышает опасное значение на 15 сантиметров.

В пресс-службе также добавили, что уровень воды продолжает расти.

5 апреля в Орске Оренбургской области впервые прорвало дамбу. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

На территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.

С начала паводка в Оренбургской области подтопило почти 18,5 тысячи домов и более 36,6 тысячи приусадебных участков. В зоне ЧС работают более 70 бригад скорой помощи. Людей продолжают эвакуировать в безопасные места.

