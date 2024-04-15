ТАСС: в России паводком затопило более 15,6 тысячи жилых домов

15 апреля, 09:38Происшествия
Фото: AP Photo
Число подтопленных домов из-за паводка в России выросло до 15,6 тысячи, а количество пострадавших от наводнения приусадебных участков – до 28 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
При этом, по информации собеседника агентства, за последние сутки в 193 населенных пунктах 33 регионов РФ подтопило более 3 109 жилых домов и 4 013 приусадебных участков.
Сутками ранее стало известно, что количество жилых домов, подтопленных весенним паводком в России, превысило 14 тысяч, приусадебных участков – 25,1 тысячи. При этом в оперативных службах уточнили, что вода в некоторых российских регионах отступает.
Например, уровень воды в реке Урал вблизи Оренбурга впервые снизился с начала половодья в регионе до отметки 1 185 сантиметров.
5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.
В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.
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