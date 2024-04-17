Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 919 см

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

К 16:00 по местному времени (к 14:00 по московскому) уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся еще на 13 сантиметров и достиг 919 сантиметров. Об этом сообщается на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте".

Уральский гидрометцентр спрогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол до 18 апреля. При этом уровень воды превысил отметку опасного явления в 850 сантиметров. Ожидаются подтопления населенных пунктов и сельхозугодий в Притобольном, Кетовском, Белозерском муниципальных округах.

Отмечается, что ночью эвакуировали жителей более 40 улиц в Кетове, где в ночь на 17 апреля уровень воды превысил 11 метров. Приближаются к отметке в 10 метров значения уровней в Темлякове и Лаптеве. Уровень воды также растет в Белозерском округе.

До этого стало известно, что правобережная часть Кургана затоплена. Губернатор региона Вадим Шумков заявил, что отметка уровня воды в Кетовском округе достигла 11 метров, а в Кургане превысила опасную уже на полметра.

Ранее сообщалось, что в результате паводка в Курганской области подтопило 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

Глава МЧС России Александр Куренков приехал в регион, чтобы проконтролировать исполнение распоряжений по устранению последствий половодья. Затем он сообщил, что следствие будет разбираться с причинами наводнения в регионах РФ.