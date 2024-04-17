Число подтопленных паводком домов в России превысило 16 тысяч

Фото: телеграм-канал "ЧП Курган"

Число домов в России, подтопленных весенним паводком, превысило 16 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

За сутки их количество выросло на 1 097. Также отмечен рост подтопленных приусадебных участков – за последние 24 часа их число увеличилось до 31 039, что на 3 351 больше, чем днем ранее.

Ранее сообщалось, что в результате весеннего паводка в Курганской области подтопило 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

Глава МЧС России Александр Куренков приехал в регион, чтобы проконтролировать исполнение распоряжений по устранению последствий половодья.

Позднее он сообщил, что следствие будет разбираться с причинами наводнения в регионах РФ.

