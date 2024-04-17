ГИБДД Курганской области ограничила движение грузовиков по федеральным трассам

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В Курганской области вводятся ограничения в отношении грузовых транспортных средств, следующих транзитом через регион. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В частности, с 17 апреля большегрузный транспорт не может передвигаться по автодорогам федерального значения, так как они нужны для эвакуации жителей и работы экстренных оперативных служб.

Также с 15 до 20 часов вводится ограничение на движение грузовиков на двух участках автодороги. Речь идет об отрезке трассы Р-254 "Иртыш" (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) с 260-го по 278-й километр, а также с 0-го по 86-й километр на территориях Кетовского и Белозерского округов.

"Госавтоинспекция рекомендует водителям осуществлять движение по объездным маршрутам Челябинск – Екатеринбург – Тюмень – Ишим, Петухово – Макушино – Ишим", – указали там.

По их словам, исключениями являются транспорт чрезвычайных служб и Вооруженных сил России (ВС РФ), а также местных жителей.

8 апреля из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области введен режим ЧС регионального уровня. По данным на 16 апреля, в регионе подтоплено уже свыше 300 домов.

По последним сведениям, затоплена почти вся правобережная часть Кургана, а уровень воды в реке Тобол достиг 919 сантиметров.