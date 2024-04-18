В Курганской области подтоплены 2 090 жилых домов

Фото: МЧС России

Более 2 тысяч домов оказались подтоплены в результате весеннего половодья в Курганской области. Об этом свидетельствуют данные телеграм-канала регионального главка МЧС РФ.

При этом уровень воды в реке Тобол продолжает активно расти. По состоянию на 18 апреля он составляет 968 сантиметров.

"Остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях и 30 населенных пунктах 2 090 жилых и 3 380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог", – уточняется в публикации.

Спасатели работают в круглосуточном режиме на подтопленных территориях. В борьбе с последствиями паводка задействованы более 4,3 тысячи человек и 1,5 тысячи единиц техники.

На фоне прибывания воды в Курганской области введен режим ЧС регионального уровня.

17 апреля глава региона Вадим Шумков заявил, что правобережная часть Кургана подтоплена либо затоплена, идет борьба за левый берег и центр города.

МЧС РФ предупредило, что вода поднимется до 10 метров в ближайшие дни.

Владимир Путин поручил немедленно и без пауз оценивать ущерб от паводков в РФ. Число подтопленных домов в России превысило 16 тысяч.

