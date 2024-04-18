18 апреля, 11:37Происшествия
Протечка произошла под дамбой одного из СНТ под Курганом
Фото: телеграм-канал "Курганская область официально"
Аварийная бригада ликвидирует протечку под дамбой в районе СНТ "Кургансельмаш-1" возле города Кургана. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.
"По предварительной информации, выход воды на данном участке мог произойти ввиду ранее размещенных здесь погребов или колодцев, а также иных объектов. Обстоятельства устанавливаются", – указали там.
Власти подчеркнули, что будут уделять этому участку особое внимание во время проведения караула дамбы. Также аварийные службы уже ликвидируют небольшую протечку под дамбой на Солнечном бульваре.
Из-за начавшихся паводков в Курганской области ввели режим ЧС регионального уровня. По последним данным, уровень воды в Тоболе возле Кургана вырос до 972 сантиметров. Всего в регионе оказались подтоплены более 2 тысяч домов.
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