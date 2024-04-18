Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 1 000 см

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уровень воды в реке Тобол у Кургана к 00:00 по местному времени (к 22:00 по московскому) поднялся на 32 сантиметра и достиг 1 002 сантиметров. Об этом сообщается на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте".

Прирост за сутки составил 56 сантиметров. Утром 18 апреля высота воды в реке составляла 970 сантиметров, позже достигла 972 сантиметров.

В Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводков. Всего в регионе оказались подтоплены более 2 тысяч домов.

Подъем уровня воды в Кургане до 10 метров ранее прогнозировал глава МЧС РФ Александр Куренков. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее заявил, что Уровень воды в реке Тобол на ряде участков превысил максимум 1994 года.

