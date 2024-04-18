Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 972 см

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за четыре часа вырос на два сантиметра, до 972 сантиметров. Это данные на 12:00 (10:00 мск) четверга, 18 апреля.

В 08:00 (06:00 мск) он составлял 970 сантиметров. Опасная отметка при этом составляет 850 сантиметров. Прогнозируется, что подъем воды в реке Тобол продолжится до 18 апреля.

На фоне прибывания воды в Курганской области введен режим ЧС регионального уровня.

17 апреля глава региона Вадим Шумков заявил, что правобережная часть Кургана подтоплена либо затоплена, идет борьба за левый берег и центр города.

МЧС РФ предупредило, что вода поднимется до 10 метров в ближайшие дни.

Владимир Путин поручил немедленно и без пауз оценивать ущерб от паводков в РФ. Число подтопленных домов в России превысило 16 тысяч.

