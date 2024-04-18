Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 19:52

Происшествия

Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Уровень воды в реке Тобол на ряде участков превысил максимум 1994 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

По его словам, участок дамбы в створе Вороновки, улице 2-й Маячной, улице Крупской, который был построен в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку. В связи с этим, отметил он, на местах фиксируются протечки и отслоения.

По информации на 19:30 по московскому времени, уровень воды в реке Тобол продолжает расти, он достиг отметки в 10 метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводков. Всего в регионе оказались подтоплены более 2 тысяч домов.

Новости регионов: уровень воды в реке Тобол превысил 8,5 метра

Читайте также


Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика