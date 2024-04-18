Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 970 см

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Уровень воды в реке Тобол у Кургана к 08:00 по местному времени (к 06:00 по московскому) поднялся до 970 сантиметров. Об этом сообщается на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте".

Прирост воды за ночь составил 24 сантиметра. Вечером 17 апреля уровень воды составлял 946 сантиметров. Подъем воды в регионе ожидается до 18 апреля.

Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня. Школы Кургана с 9 апреля были переведены на дистанционный формат обучения. Мера будет действовать до особого распоряжения.

Глава МЧС РФ Александр Куренков ранее предупредил, что в ближайшие дни уровень воды в регионе достигнет 10 метров.

