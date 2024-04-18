Уровень воды в реке в районе Ишима вырос до 462 сантиметров

Фото: МЧС России

Вода в реке Ишим рядом с одноименным населенным пунктом поднялась на 44 сантиметра за минувшую ночь. По состоянию на 08:00 (06:00 по Москве) уровень вырос до 462 сантиметров, следует из данных правительства Тюменской области в телеграм-канале.

Вечером 17 апреля вода была на уровне 418 сантиметров. Критической отметкой считается уровень 850 сантиметров.

Вода продолжает активно подниматься рядом с Абатским и Викуловским районами, утром уровень достиг 489 и 383 сантиметров соответственно. Однако вблизи села Ильинка зафиксировали небольшое снижение – с 892 до 891 сантиметра.

Ранее глава Викуловского района Андрей Лотов объявил предупредительную эвакуацию жителей в двух тюменских деревнях Заборка и Тюлешов Бор из-за поднятия уровня воды в реке Ишим. Он призвал граждан брать с собой только необходимое.

Владимир Путин поручил Минстрою немедленно и без пауз оценивать ущерб от паводков в РФ. По последним данным, число подтопленных домов в России превысило 16 тысяч.

