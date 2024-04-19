Число подтопленных жилых домов в России за сутки сократилось до 17 318

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Число жилых домов, подтопленных в российских регионах весенним паводком, за сутки сократилось почти на 500, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На утро 19 апреля их число составило 17 318. Число затопленных приусадебных участков уменьшилось на 307, до 32 386. Также остаются подтопленными 85 низководных мостов и 92 участка автомобильных дорог.

Ранее стало известно, что вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 1 002 сантиметров. Прирост за прошлые сутки составил 56 сантиметров.

18 апреля в дамбе в Курганской области выявили и устранили три протечки. В регионе строят и повышают еще шесть дамб.

Владимир Путин поручил министерству строительства и ЖКХ РФ оперативно реагировать и оценивать ущерб от весеннего половодья.

