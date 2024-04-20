МЧС: пик весеннего паводка на реке Тобол у Кургана ожидается в ближайшие 2–3 дня

Фото: МЧС России

Пик весеннего паводка на реке Тобол у Кургана ожидается в ближайшие 2–3 дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По данным городской администрация, на 08:00 (06:00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08:00 вторника – до 742 сантиметров, среды – до 865 сантиметров, четверга – до 970 сантиметров, пятницы – до 1 008 сантиметров. На 08:00 субботы уровень воды увеличился до 1 013 сантиметров. Опасная отметка при этом составляет 850 сантиметров.

"В ближайшие 2–3 дня на реке Тобол у Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", – говорится в прогнозе МЧС.

В связи с этим в ближайшие пару дней ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане, а также в населенных пунктах Бараба, Лесниково, Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Б. Чаусово, М. Чаусово Кетовского муниципальног округа.

Также может затопить дома в населенных пунктах Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное Белозерского муниципального округа.

Продолжится подтопление микрорайонов Нижняя Утятка, Челноково, Храпово, Глинки, станции Камчиха Курган, населенных пунктов Темляково, Лаптева, Крюково, Менщиково, Кетово, Падеринское, Борки Кетовского муниципального округа, а также нескольких автодорог.

В Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС регионального уровня из-за осложнения обстановки с паводком.

Ранее губернатор Вадим Шумков сообщил, что в Кургане наблюдается пик паводка, участки дамбы испытывают большую нагрузку. 18 апреля в отремонтированных местах часть дамбы начинала отслаиваться, эти участки пришлось оперативно укреплять, подчеркнул Шумков.

Губернатор уточнил, что в остальных муниципальных округах есть еще пять дамб. Одна из них защитила Притобольный муниципальный округ от паводка. Для строительства и наращивания этих дамб мобилизовывали сотрудников предприятий. Также в работе участвовали волонтеры, спасатели и другие неравнодушные люди, заключил Шумков.

В регионе подтоплены 1 941 жилой дом и 3 380 дачных участков. Сотрудники МЧС используют беспилотники для контроля за ситуацией. Общее число подтопленных жилых домов в РФ за сутки уменьшилось до 17 318, а приусадебных участков – до 32 386.