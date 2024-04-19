Уровень реки у Ишима за сутки поднялся более чем на три метра

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Уровень реки Ишим в Тюменской области за сутки поднялся более чем на три метра, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Пришли свежие данные уровня воды в реке Ишим. На гидропосту в городе рост за 10 часов – 123 сантиметра, а за сутки – больше, чем на три метра! Вода стремительно прибывает", – подчеркнул Моор.

Ранее вода в реке у населенного пункта Ишим поднялась на 60 сантиметров, до 750 сантиметров. По словам специалистов, критической является отметка в 850 сантиметров. В региональном главке МЧС РФ сообщили, что пик паводка в Тюменской области придется на начало последней декады апреля.

Предупредительную эвакуацию жителей объявили 17 апреля в двух тюменских деревнях из-за поднятия уровня воды в реке Ишим.

До этого глава региона Александр Моор сообщил о срочной эвакуации в Казанском и Ишимском районах. Он призвал местных жителей как можно скорее выехать в безопасное место – к родственникам или в пункты временного размещения.

