Вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 1 012 сантиметров

Фото: телеграм-канал "Город Курган"

Вода в реке Тобол у Кургана поднялась еще на 4 сантиметра. По состоянию на 12:00 (10:00 по московскому времени) уровень находится на отметке 1 012 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные телеграм-канала, где сообщается о последствиях весеннего половодья в регионе.

При этом в 08:00 по местному времени вода была на уровне 1 008 сантиметров.

По последним данным, в регионе остаются подтопленными 1 941 жилой дом и 3 380 дачных участков. Для контроля за ситуацией сотрудники МЧС используют беспилотники.

Общее число подтопленных жилых домов в России за сутки сократилось до 17 318, а приусадебных участков – до 32 386.

8 апреля из-за осложнения обстановки с паводком власти Курганской области ввели режим ЧС регионального уровня.

