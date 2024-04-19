Уровень воды у Ишима в Тюменской области вырос на 60 сантиметров

Фото: МЧС России

Вода в реке у населенного пункта Ишим поднялась на 60 сантиметров за 4 часа и достигла уровня 750 сантиметров. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Специалисты утверждают, что критической является отметка в 850 сантиметров.

Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что пик паводка в Тюменской области придется на начало последней декады апреля.

Предупредительную эвакуацию жителей объявили 17 апреля в двух тюменских деревнях из-за поднятия уровня воды в реке Ишим.

До этого глава региона Александр Моор сообщил о срочной эвакуации в Казанском и Ишимском районах. Он призвал местных жителей как можно скорее выехать в безопасное место – к родственникам или в пункты временного размещения.

