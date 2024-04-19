Пик паводка наблюдается в Кургане

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В Кургане наблюдается пик паводка, участки дамбы испытывают большую нагрузку. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"В Курганской области пока еще один муниципальный округ паводок не проходил. Это Белозерский муниципальный округ", – отметил Шумков.

По словам губернатора, сейчас в Кургане самой большой точкой напряжения являются участки дамбы. Дамба строилась в 1962 году, капремонт проходил в 2014 году. Накануне, 18 апреля, в отремонтированных местах часть дамбы начинала отслаиваться, эти участки пришлось оперативно укреплять, подчеркнул Шумков.

Губернатор уточнил, что в остальных муниципальных округах есть еще пять дамб. Одна из них защитила Притобольный муниципальный округ от паводка. Для строительства и наращивания этих дамб мобилизовывали сотрудников предприятий. Также в работе участвовали волонтеры, спасатели и другие неравнодушные люди, заключил Шумков.

В регионе подтоплены 1 941 жилой дом и 3 380 дачных участков. Сотрудники МЧС используют беспилотники для контроля за ситуацией.

Общее число подтопленных жилых домов в РФ за сутки уменьшилось до 17 318, а приусадебных участков – до 32 386.

В Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС регионального уровня из-за осложнения обстановки с паводком.