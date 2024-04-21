Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 996 сантиметров

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Вода в реке Тобол вблизи Кургана упала за два часа на 3 сантиметра. Об этом свидетельствует информация в телеграм-канале областного правительства.

По состоянию на 20:00 (18:00 по московскому времени) уровень находится на отметке 996 сантиметров.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в ближайшие двое суток в Тоболе около Кургана будет происходить спад воды. При этом рост ожидается в Кетовском и Белозерском округах.

20 апреля в шести населенных пунктах Белозерского округа Курганской области была объявлена срочная эвакуация из-за подъема реки Тобол.

Глава МЧС РФ Александр Куренков назвал напряженной ситуацию с паводком в регионе. По его словам, спасательные работы не прекращаются, они ведутся с учетом прогноза и складывающейся обстановки.

