Уровень воды в реке у тюменского Ишима поднялся до 1 051 сантиметра

Фото: ТАСС/URA.RU/Денис Моргунов

Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области достиг 1051 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства региона.

Отмечается, что за последние сутки уровень воды поднялся на 140 сантиметров.

Уровень воды в Ишиме Тюменской области превысил рекорд 2017 года (982 сантиметра). Глава региона предупредил, что вниз по течению идет огромный объем воды.

В результате весеннего половодья оказалась размыта временная насыпь рядом с поселком Плодопитомник.

В России остаются затопленными 16 258 жилых домов и 31 141 приусадебный участок.

