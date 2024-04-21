21 апреля, 06:56Происшествия
Уровень воды в реке у тюменского Ишима поднялся до 1 051 сантиметра
Фото: ТАСС/URA.RU/Денис Моргунов
Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области достиг 1051 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства региона.
Отмечается, что за последние сутки уровень воды поднялся на 140 сантиметров.
Уровень воды в Ишиме Тюменской области превысил рекорд 2017 года (982 сантиметра). Глава региона предупредил, что вниз по течению идет огромный объем воды.
В результате весеннего половодья оказалась размыта временная насыпь рядом с поселком Плодопитомник.
В России остаются затопленными 16 258 жилых домов и 31 141 приусадебный участок.
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