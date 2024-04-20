Число подтопленных в России домов сократилось за сутки до 16 258

Фото: МЧС России

За минувшие сутки число жилых домов, подтопленных в результате весеннего половодья, уменьшилось до 16 258. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию оперативных служб

Это актуальные на утро 20 апреля данные о жилых домах в 190 населенных пунктах и 172 садовых товариществах. Если сравнивать с утром 19 апреля, количество подтопленных домов сократилось на 1 060.

Подтопленными на сегодняшний день остаются 31 141 приусадебный участок, 83 моста и 92 участка дорог.

По данным МЧС, пик весеннего паводка на реке Тобол у Кургана ожидается в ближайшие 2–3 дня.

Есть риск затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане, а также в населенных пунктах Бараба, Лесниково, Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Б. Чаусово, М. Чаусово Кетовского муниципальног округа.

В свою очередь, уровень воды в реке Ишим возле одноименного города в Тюменской области достиг критериев "опасного явления" и составил 861 сантиметр.

