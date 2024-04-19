Глава МЧС РФ назвал напряженной ситуацию с паводком в Курганской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Глава МЧС РФ Александр Куренков назвал напряженной ситуацию с паводком в Курганской области, сообщает ТАСС.

Он добавил, что тем не менее власти держат ситуацию на постоянном контроле. По его словам, работы не прекращаются, они ведутся с учетом прогноза и складывающейся обстановки.

"Сил и средств достаточно, огромный вклад вносят волонтеры", – сказал Куренков.

Ранее сообщалось, что число жилых домов, подтопленных в российских регионах весенним паводком, за сутки сократилось почти на 500. На утро 19 апреля их число составило 17 318. Число затопленных приусадебных участков уменьшилось на 307, до 32 386. Также остаются подтопленными 85 низководных мостов и 92 участка автомобильных дорог.

Владимир Путин поручил министерству строительства и ЖКХ РФ оперативно реагировать и оценивать ущерб от весеннего половодья.

